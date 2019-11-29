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Важно для всего мира: о чем договорились лидеры стран ОДКБ на саммите в Бишкеке

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© Видео Пресс-служба президента КР , Sputnik
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Сессия Совета коллективной безопасности (СКБ) ОДКБ прошла в четверг в Бишкеке под председательством президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова.

Кыргызстан на правах председателя ОДКБ провел заседание высшего руководства организации — Совета коллективной безопасности.

В заседании приняли участие премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

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Участники договорились о совершенствовании международного взаимодействия и сотрудничества в целях укрепления глобальной и региональной безопасности, закрепили план праздничных мероприятий в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также согласовали дополнительные меры, направленные на снижение напряженности в таджикско-афганском приграничье.

ОДКБ ведет свою историю с 1992 года, когда Россия, Армения, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан подписали Договор о коллективной безопасности (ДКБ). Годом позже к нему присоединились Азербайджан, Грузия и Белоруссия. В 2002 году было принято решение придать ДКБ статус международной региональной организации. На тот момент Азербайджан и Грузия уже вышли из соглашения, а Узбекистан приостановил его действие. С 1999 года договор автоматически продлевается каждые пять лет.

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Теги:
Бишкек, ОДКБ


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