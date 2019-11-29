Золото в фастфуде: в Питере появилась "шаверма для богатых"

В меню одного из ресторанов авторской кухни Санкт-Петербурга появилось необычное блюдо. На первый взгляд, это обычная шаурма (или шаверма, как принято говорить в северной столице), однако шаурма не так проста, как кажется. Блюдо из вполне привычных ингредиентов украшает листочек золота, на котором лежит ложка икры белуги-альбиноса, самой дорогой в мире. Желающим узнать вкус блюда придётся выложить две тысячи рублей.
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