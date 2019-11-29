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Золото в фастфуде: в Питере появилась "шаверма для богатых"

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Не ел шаверму, не был в Петербурге — утверждение, которое слышал хотя бы один раз каждый гость Северной столицы. В одном из ресторанов города решили устроить кулинарный переворот и разрушить стереотипы.

В меню одного из ресторанов авторской кухни Санкт-Петербурга появилось необычное блюдо. На первый взгляд, это обычная шаурма (или шаверма, как принято говорить в северной столице), однако шаурма не так проста, как кажется. Блюдо из вполне привычных ингредиентов украшает листочек золота, на котором лежит ложка икры белуги-альбиноса, самой дорогой в мире. Желающим узнать вкус блюда придётся выложить две тысячи рублей.

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Теги:
Санкт-Петербург


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