Латвийский с памперсов: что придумали в Латвии для нацменьшинств

Cейм утвердил в первом чтении предложение Нацобъединения обязать все самоуправления обеспечить в каждом детском саду латышские группы, в том числе в дошкольных учреждениях нацменьшинств.

Каждый детский сад Латвии обяжут ввести группы на национальном языке, следует из законопроекта, одобренного Сеймом в первом чтении. Официально русскоязычные группы в дошкольных учреждениях Латвии оставляют. Но правозащитники считают, что нововведение сократит их до минимума, в худшем случае - до нуля.

Русскоязычные жители Латвии восприняли образовательную реформу крайне негативно, по стране прокатилась волна протестов. Россия неоднократно привлекала внимание правозащитных структур ООН, ЕС, ОБСЕ, Совета Европы к дискриминационной политике властей Латвии в языковой сфере. Госдума России приняла заявление об экономических мерах в отношении Латвии в связи с проходящей в республике реформой образования.

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