Птица возвращается в небо: Польша введет в строй советские МиГ-29

Запрет на полеты этих воздушных боевых машин действовал с весны этого года, когда одна из них разбилась в центральной части страны.

Военно-воздушные силы Польши собираются вернуться к эксплуатации советских истребителей. Об этом заявил штаб командования ВВС страны.

По официальной информации, сейчас у Польши есть около 30 таких машин. Также на вооружении состоят 48 американских истребителей F-16 и 32 советских Су-32.

МиГ-29 перестали летать в начале марта этого года после авиакатастрофы одного из самолетов. Пилот смог успешно катапультироваться. Еще одно ЧП, которое произошло осенью прошлого года, привело к гибели военного.

МиГ-29 (по кодификации НАТО – Fulcrum, "Точка опоры") представляет собой легкий многоцелевой истребитель четвертого поколения, модель серийно выпускается с 1982 года. Первый полет прошел осенью 1977 года. Истребитель приспособлен для воздушной поддержки моторизованной армии и может успешно садиться в условиях поврежденных или малоподготовленных взлетно-посадочных полос.

Для экспорта, в частности в страны Варшавского договора, были разработаны более упрощенные модели МиГ-29 с более простой авионикой, что означало, что они не могут нести ядерные боезаряды.

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