Вместо елки канистры: в Эстонии решили необычно встретить Новый год

Главное в этой праздничной инсталляции - отказ от использования пластика и сохранение живых деревьев.

Жители эстонского города Виймси захотели встретить экологичный Новый год. На площади вместо живой зеленой ели поставили дерево из пустых пластиковых канистр.

В них хранили жидкость для автостеклоомывателей, сейчас их украшают тысячи лампочек. Дерево из пластика придумал и соорудил местный дизайнер. По его мнению, скоро эти канистры будут раритетом – жидкость для мытья стекол теперь заливают в авто прямо на заправках. На создание елки высотой 11 метров потратили почти 2000 тар.

Горожане рассказали, что сооружение излучает разные оттенки и выглядит очень празднично. Многие полагают, что это интереснее, чем обычная новогодняя елка.

В Абхазии уже не первый год на главной площади страны, в центре Сухума, установят искусственную елку. В республике действует запрет на заготовку елей и пихт для проведения новогодних праздников, а также ввоз из Россиии натуральной пихты без корневой системы.

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