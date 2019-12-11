Лавров: скоро российских дипломатов тоже обвинят в применении допинга

Демократы, которые ранее обвиняли президента Дональда Трампа в "сговоре с Россией", продолжают критиковать его за встречу с Лавровым. Конгрессмен Адам Шифф назвал это "победой российской пропаганды".

Глава российского МИД назвал абсурдными заявления влиятельного конгрессмена Адама Шиффа, который назвал закрытую для прессы встречу Сергея Лаврова с Дональдом Трампом "успехом российской пропаганды".

"Абсурдность этой позиции господина Шиффа для меня абсолютно очевидна, как, убежден, и для любого здравомыслящего человека", - сказал Лавров.

Лавров отметил, что по такой логике американцы скоро обвинят российских дипломатов в употреблении допинга вслед за спортсменами.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 10 декабря по приглашению своего американского визави Майка Помпео посетил Вашингтон, где он встретился не только с госсекретарем, но и с президентом США Дональдом Трампом.

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