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Лавров: скоро российских дипломатов тоже обвинят в применении допинга

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https://sputnik-abkhazia.ru/video/20191211/1028996364/Lavrov-skoro-rossiyskikh-diplomatov-tozhe-obvinyat-v-primenenii-dopinga.html

Демократы, которые ранее обвиняли президента Дональда Трампа в "сговоре с Россией", продолжают критиковать его за встречу с Лавровым. Конгрессмен Адам Шифф назвал это "победой российской пропаганды".

Глава российского МИД назвал абсурдными заявления влиятельного конгрессмена Адама Шиффа, который назвал закрытую для прессы встречу Сергея Лаврова с Дональдом Трампом "успехом российской пропаганды".

"Абсурдность этой позиции господина Шиффа для меня абсолютно очевидна, как, убежден, и для любого здравомыслящего человека", - сказал Лавров.

Лавров отметил, что по такой логике американцы скоро обвинят российских дипломатов в употреблении допинга вслед за спортсменами.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 10 декабря по приглашению своего американского визави Майка Помпео посетил Вашингтон, где он встретился не только с госсекретарем, но и с президентом США Дональдом Трампом.

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Теги:
Дональд Трамп, Конгресс США, США, Сергей Лавров


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