По сложной таектории: "Калибр" ударил по цели с борта фрегата "Адмирал Эссен"

Фрегат проекта 11356 "Адмирал Эссен" — один из новейших кораблей ВМФ. Его построили в Калининграде на заводе "Янтарь", в составе Черноморского флота он с июня 2016 года. Назван в честь адмирала Николая Оттовича фон Эссена.

Как сообщили в Минобороны России, по данным объективного контроля, ракета успешно поразила мишенную позицию на береговом полигоне, пролетев по сложной траектории расстояние порядка 140 морских миль.



Траекторию полета "Калибра" отслеживали сверхзвуковые истребители, а попадание зафиксировали с помощью беспилотников.

На кадрах, снятых беспилотниками, видно, что крылатая ракета попала в мишень на береговом полигоне. Она пролетела по сложной траектории около 250 километров за 137 секунд.

Это была вторая стрельба "Калибром", выполненная экипажами новых фрегатов Черноморского флота. В августе 2018 года "Адмирал Григорович" успешно поразил "Калибром" морскую цель — имитатор корабля условного противника.

Крылатые ракеты "Калибр" изначально разрабатывались для новейших многоцелевых атомных подводных лодок проекта 885 "Ясень". Затем ими стали вооружать как подводные лодки проекта 636, к которому относится "Великий Новгород", так и надводные корабли.

Дальность действия "Калибров" — около двух с половиной тысяч километров.

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