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Финальные испытания газопровода "Турецкий поток"

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Последние приготовления перед запуском прошли на газопроводе "Турецкий поток ". Запуск ожидается 8 января 2020 года.

Как заявили представители компаний-подрядчиков, резервуары заполнены и готовы к эксплуатации, сейчас идет подготовка газотранспортных систем к прокачке газа и финальное тестирование оборудования.

Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая в морском участке. Первая нитка предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.

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