В снежную даль: как почтальон на санях развозит посылки в глухие деревни

Почтальон из Иркутской области Андриян Хромов доказывает личным примером, что любые расстояния, даже в условиях бездорожья, можно преодолеть. Мужчина доставляет по тайге на лошади письма и посылки жителям труднодоступных деревень.
Помимо писем и пенсий, Андриян Хромов везет жителям таежных деревень продукты, одежду и батарейки. Все это для людей - предметы первой необходимости.
Населенные пункты в буквальном смысле отрезаны от "большой земли": сотовая связь в них отсутствуют. Также у сельчан не всегда бывает возможность раздобыть почтовый конверт. Тогда Хромов на время транспортировки кладет письма в папку, а по прибытии в райцентр - покупает конверты, подписывает их и отправляет адресатам.
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