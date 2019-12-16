В снежную даль: как почтальон на санях развозит посылки в глухие деревни

Маршрут длиною в 150 километров преодолевается на лошади в течение недели. Для сохранности писем и посылок во время перевозки почтальон соорудил специальные металлические короба, которые защищают поклажу от снега и дождей.

Почтальон из Иркутской области Андриян Хромов доказывает личным примером, что любые расстояния, даже в условиях бездорожья, можно преодолеть. Мужчина доставляет по тайге на лошади письма и посылки жителям труднодоступных деревень.

Помимо писем и пенсий, Андриян Хромов везет жителям таежных деревень продукты, одежду и батарейки. Все это для людей - предметы первой необходимости.

Населенные пункты в буквальном смысле отрезаны от "большой земли": сотовая связь в них отсутствуют. Также у сельчан не всегда бывает возможность раздобыть почтовый конверт. Тогда Хромов на время транспортировки кладет письма в папку, а по прибытии в райцентр - покупает конверты, подписывает их и отправляет адресатам.

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