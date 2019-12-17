Цена за пособничество терроризму: как в сирийских тюрьмах живется пособникам ИГ*

В тюрьме провинции Аль-Хасака на северо-востоке Сирии под контролем "Сирийских демократических сил" содержатся более пяти тысяч мужчин, подозреваемых в пособничестве террористам.

Заключенные живут в чудовищных условиях, камеры переполнены, большая часть арестантов больны либо ранены. В одной камере может жить до ста человек, многим приходится лежать на голом полу. Среди них есть даже несовершеннолетние. Всего в регионе несколько тюрем, в которых находятся около 12 тысяч боевиков из более чем 50 стран.

Среди заключенных есть даже бывший художник из Ирака, охранники разрешают ему рисовать в камере. Другим повезло не так.

ИГ* - запрещенная в России организация.

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