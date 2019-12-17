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Экс-президента Пакистана Мушаррафа приговорили к смертной казни

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Власти Пакистана приговорили экс-президента страны Первеза Мушаррафа к смертной казни. Бывший лидер государства обвиняется в государственной измене в связи с событиями в 2007 году.

По данным следствия, Мушарраф, занимавший пост главы Исламской Республики с 2001 по 2008 годы, совершил госизмену в 2007 году, когда ввел в стране чрезвычайное положение и приказал арестовать членов Верховного суда. По законам Пакистана, госизмена карается смертной казнью либо пожизненным заключением. Уголовное дело против Мушаррафа было инициировано в 2013 году тогдашним правительством.

В марте 2016 года, после того как Верховный суд Пакистана исключил экс-президента из списка лиц, которым запрещено покидать страну, 72-летний Мушарраф направился в ОАЭ на лечение. С тех пор он находится в Дубае, по версии следствия, скрывается от правосудия в связи с предъявленными ему обвинениями в уголовных преступлениях.

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