Развал НАТО: сможет ли альянс сохранить единство

В этих обстоятельствах, по его словам, НАТО необходимо быть гибким и готовым реагировать на угрозы.

Заявление сделано на фоне усиливающихся разногласий между партнерами.

Ранее Йенс Столтенберг заверял, что союзники по альянсу едины как всегда.

"Разногласия в НАТО были так долго, как существует этот альянс. Мы - 29 разных стран с обеих сторон Атлантики с разной историей, разной географией, разными политическими силами при власти. Конечно, будут разногласия. Если бы было иначе, было бы очень странно", - сказал генсек.

Из-за чего ссорятся страны НАТО - смотрите в видео.

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