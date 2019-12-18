Несколько тонн метадона: как выглядит контрабанда, задержанная во Внуково

Всего было изъято 2400 бутылок с бесцветной жидкостью. После проведения экспертизы выяснилось, что в бутылках находится наркотическое средство метадон в концентрации, превышающей 50 процентов.

Цена одного грамма этого вещества на черном рынке может достигать 200 долларов США. Таким образом общая сумма перевозимой контрабанды 5,8 миллиарда рублей.

Как сообщают СМИ, груз принадлежит Глобальному фонду ООН по борьбе со СПИДом. Посылка была отправлена в качестве помощи из Германии в Таджикистан через российскую границу. Сотрудники российской таможни отдельно отметили, что на этикетках бутылок была представлена ложная информация о концентрации наркотического вещества. После экспертизы выяснилось, что содержание метадона на один миллиграмм жидкости превышено в 100 раз от заявленного на этикетке.

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