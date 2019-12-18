16:35 18 Декабря 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD62.58
  • EUR69.69
Поиск
Видео

Несколько тонн метадона: как выглядит контрабанда, задержанная во Внуково

Получить короткую ссылку
27 0 0
Новости
Все новости
Все новости
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/102904/59/1029045958.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20191218/1029047269/Neskolko-tonn-metadona-kak-vyglyadit-kontrabanda-zaderzhannaya-vo-Vnukovo.html

Российские таможенники обнаружили в аэропорту Внуково несколько тонн наркотического вещества, метадона.

Всего было изъято 2400 бутылок с бесцветной жидкостью. После проведения экспертизы выяснилось, что в бутылках находится наркотическое средство метадон в концентрации, превышающей 50 процентов. 

Цена одного грамма этого вещества на черном рынке может достигать 200 долларов США. Таким образом общая сумма перевозимой контрабанды 5,8 миллиарда рублей. 

Как сообщают СМИ, груз принадлежит Глобальному фонду ООН по борьбе со СПИДом. Посылка была отправлена в качестве помощи из Германии в Таджикистан через российскую границу. Сотрудники российской таможни отдельно отметили, что на этикетках бутылок была представлена ложная информация о концентрации наркотического вещества. После экспертизы выяснилось, что содержание метадона на один миллиграмм жидкости превышено в 100 раз от заявленного на этикетке.

Читайте также:



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Белоснежка или вампир: актриса, которую американские критики назвали лучшей за 10 лет
Несколько тонн метадона: как выглядит контрабанда, задержанная во Внуково
Вашингтония из Италии: интересные факты о новых пальмах в Сухуме


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться