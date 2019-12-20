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Несмотря на холод: краснокнижная антилопа дикдик родилась в Московском зоопарке

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Большую часть времени дикдик проводит рядом со своей матерью и следует за ней буквально по пятам. Понаблюдать за самым маленьким представителем редкой породы могут все желающие.

В Московском зоопарке на свет появился дикдик Кирка. Это не кличка нового обитателя, а редкий вид африканских антилоп, к которому он относится. Таких особей осталось настолько мало, что они занесены в Красную книгу.

Малыш появился на свет в конце ноября и все это время прятался от посетителей в шалаше из ивовых веток.

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© Фото : ФГБУ "Земля леопарда"
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Сейчас детеныш весит чуть больше одного килограмма, а при рождении он весил меньше полкило. Большую часть времени дикдик проводит рядом со своей матерью и следует за ней буквально по пятам.

Дикдики - одни из самых маленьких антилоп: взрослые особи достигают около 30-40 сантиметров в высоту и 55-70 сантиметров в длину, а их вес редко превышает шесть килограммов. Изящное туловище покрыто короткой шерстью песочно-серого цвета. Отличительная черта этих антилоп – достаточно большие глаза с выразительными ресницами, крупные уши и маленькие, но весьма острые рожки. В природе дикдик можно встретить в саваннах и полупустынях Центральной и Восточной Африки – от Намибии до Сомали.

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Теги:
зоопарки, антилопы, Москва, Россия


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