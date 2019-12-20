Чудо к Новому году: выживший в Магнитогорске Ваня Фокин начал бегать

Спасенный год назад из-под завалов многоквартирного дома Ваня Фокин может бегать. Ребенок прошел несколько курсов реабилитации и готов встретить 2020 год в новой квартире.

Хорошей новостью поделилась его мама, разместив видео на своей странице в соцсети.

Спасение мальчика все называли чудом. 1 января 2019 года десятимесячного младенца Ваню живым извлекли из-под обломков рухнувшего в Магнитогорске дома. Ребенок в легкой домашней одежде 36 часов провел под бетонными обломками.

Лечение было долгим. Помимо обморожения, у Вани диагностировали серьезное повреждение ножки, которая была зажата между обломками стены. Речь шла об ампутации. Но врачам московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии удалось совершить чудо и спасти мальчику практически уже неживую ножку. Сначала ребенок начал просто вставать, и вот теперь - первые шаги. Малышу предстоит курс реабилитации.

Сейчас, по словам родителей, Ваня чувствует себя хорошо.

В понедельник, 31 декабря, в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома. В четверг МЧС завершило спасательную операцию, из-под завалов были извлечены тела 39 человек.

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