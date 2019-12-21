"Карнавальный" переполох: столкновение двух огромных круизных лайнеров

Очевидцы сняли на видео момент столкновения, на котором видно, что лайнеры медленно, но неизбежно, приближаются друг к другу.
Из-за больших габаритов судов маневрировать не получилось, и один из лайнеров в итоге задел другой, разгромив часть палубы.
В итоге в списке разрушений нижняя палуба и поврежденная корма. После столкновения "Carnival Legend" дал задний ход и отдалился от"Carnival Legend".
Представители судовладельца отметили, что ущерб нанесен существенный, один гость лайнера получил легкие ранения при эвакуации, больше никто не пострадал.
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