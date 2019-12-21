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"Карнавальный" переполох: столкновение двух огромных круизных лайнеров

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20191221/1029072110/Karnavalnyy-perepolokh-stolknovenie-dvukh-ogromnykh-kruiznykh-laynerov.html

Два огромных круизных лайнера компании Carnival Cruise - "Carnival Glory" и "Carnival Legend" - столкнулись друг с другом рядом с островом Косумель в Мексике в пятницу 20 декабря.

Очевидцы сняли на видео момент столкновения, на котором видно, что лайнеры медленно, но неизбежно, приближаются друг к другу.

Из-за больших габаритов судов маневрировать не получилось, и один из лайнеров в итоге задел другой, разгромив часть палубы.

В итоге в списке разрушений нижняя палуба и поврежденная корма. После столкновения "Carnival Legend" дал задний ход и отдалился от"Carnival Legend".

Представители судовладельца отметили, что ущерб нанесен существенный, один гость лайнера получил легкие ранения при эвакуации, больше никто не пострадал.

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