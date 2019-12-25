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Глазами пилота: как происходит дозаправка истребителей

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В ходе планового полета летчики отработали процедуру сближения с топливозаправщиком Ил-78, совершили подход и контакт с конусом-датчиком.

В небе над Челябинской областью выполнили дозаправку экипажи Су-34, Су-24 и Миг-31. Скорость при выполнении этой операции достигала около 600 километров в час, а высота полета — от двух до шести километров.

Ночная дозаправка истребителей-перехватчиков МИГ-31 в небе над Камчаткой
© Sputnik
Истребители-перехватчики МИГ-31 дозаправляются в ночном небе над Камчаткой

Двигаясь с одинаковой скоростью на расстоянии 10–15 метров, экипажи поочередно сблизились с воздушным топливозаправщиком Ил-78.

Также Су-34 отработали сопровождение и защиту Су-24 и топливозаправщика от истребителей условного противника.

Дозаправка топливом в воздухе необходима для увеличения радиуса действия самолетов, поскольку оперативно-тактическая авиация военного округа отвечает за противовоздушную оборону промышленных, административных и военных объектов Поволжья, Урала, Сибири и Прибайкалья.

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Теги:
Су-34, МиГ-31


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