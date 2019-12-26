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И смех и грех: как убирают несуществующий снег коммунальщики во Владимире

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https://sputnik-abkhazia.ru/video/20191226/1029099344/I-smekh-i-grekh-kak-ubirayut-nesuschestvuyuschiy-sneg-kommunalschiki-vo-Vladimire.html

На опубликованном видео снегоуборочная техника медленно едет по дороге и тщательно сгребает снег, которого нет.

Жители Владимира засняли в городе комичную и одновременно вопиющую ситуацию. Видео опубликовано в сообществе ВКонтакте "Подслушано во Владимире.

На одной из улиц ночью снегоуборочная техника разъезжала и делала вид, что собирает снег.

Пользователи посмеялись над коммунальными службами города, оставив десятки сообщений.

"Кто там сказал, что снега нет? Коммунальщики уже убирают вовсю сугробы с дорог! И асфальт заодно…", — говорится в подписи под видео.

В комментариях есть несколько популярных предположений: "Тренируется", "Бензин списывает", "Осваивают бюджет", "Песок собирают".

Ситуация возмутила владимирцев. Некоторые призвали отправить видео в Следственный комитет для проверки.



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