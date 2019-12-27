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Полсотни ролей и 30 лет "Современника": памяти Галины Волчек

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Всемирно-известная артистка Галина Волчек умерла в московской клинике на 87-м году жизни. 24 декабря она была госпитализирована с воспалением легких в Боткинскую больницу.

В творческом багаже актрисы и режиссера более тридцати спектаклей как по произведениям русской и мировой классики, так и современных отечественных и зарубежных авторов.

© Sputnik / Сергей Пятаков
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Волчек возглавляла "Современник" на протяжении 30 лет, с 1989 года. Галина Борисовна открыла для советской и российской сцены имена и произведения драматургов, ставших известными всей стране после дебюта в "Современнике".

В кино она снималась с 1957 года. На ее счету более 50 ролей в кино и театре, участие более чем в 30 документальных картинах, около 40 театральных постановок.

Галина Волчек была удостоена звания "Герой Труда Российской Федерации", "Народная артистка СССР", полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством",  Лауреат Государственной премии СССР и Премии Президента России.

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