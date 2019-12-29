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Впервые за 33 года: в Припяти установили новогоднюю елку

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В городе, который был ближайшим к месту катастрофы на Чернобыльской АЭС, появился символ Нового года. Как зона отчуждения преобразилась к Новому году – смотрите в видео.

Старые жители Припяти приехали в город, чтобы нарядить елку.

За три десятилетия радиационное заражение значительно снизилось, поэтому люди без опаски приехали в место, где раньше жили. Дерево украсили шарами и обвесили старыми фотографиями. 

Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади). На Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.

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