"Единство — основа достижения высоких целей": Путин поздравил россиян с Новым годом

Президент России Владимир Путин поздравил соотечественников с наступающим Новым годом.
Глава государства отметил, что будущее России зависит от "усилий и вклада каждого из нас".
"Только вместе мы решим задачи, которые стоят сегодня перед обществом и страной. Наше единство — основа достижения любых самых высоких целей", — сказал Путин.
Он напомнил, что в 2020 году будет отмечаться 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, и в связи с этим поздравил с новогодними праздниками ветеранов-фронтовиков и тружеников тыла.
"Низкий вам поклон!" — добавил президент.
По словам главы государства, россияне в Новый год ценят теплоту отношений и дружбы, стремятся поддержать и обрадовать других людей, несмотря на многочисленные дела. Он пожелал согражданами счастья взаимопонимания в доме и преодоления трудностей.
"Пусть родители будут здоровы и всегда чувствуют ваше внимание, а каждый ребенок знает, что он самый любимый", — заключил российский лидер.
Впервые Владимир Путин поздравлял россиян с Новым годом 31 декабря 1999 года — в качестве и.о. президента России. В тот день он сменил Бориса Ельцина на посту главы государства.
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