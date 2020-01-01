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"Единство — основа достижения высоких целей": Путин поздравил россиян с Новым годом

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Президент России Владимир Путин в Новый 2020 год обратился к россиянам с традиционным поздравлением.

Президент России Владимир Путин поздравил соотечественников с наступающим Новым годом.

Глава государства отметил, что будущее России зависит от "усилий и вклада каждого из нас".

"Только вместе мы решим задачи, которые стоят сегодня перед обществом и страной. Наше единство — основа достижения любых самых высоких целей", — сказал Путин.

Он напомнил, что в 2020 году будет отмечаться 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, и в связи с этим поздравил с новогодними праздниками ветеранов-фронтовиков и тружеников тыла.

© Sputnik / Алексей Никольский
Хаджимба и Путин поздравили друг друга с Новым годом

"Низкий вам поклон!" — добавил президент.

По словам главы государства, россияне в Новый год ценят теплоту отношений и дружбы, стремятся поддержать и обрадовать других людей, несмотря на многочисленные дела. Он пожелал согражданами счастья взаимопонимания в доме и преодоления трудностей.

"Пусть родители будут здоровы и всегда чувствуют ваше внимание, а каждый ребенок знает, что он самый любимый", — заключил российский лидер.

Впервые Владимир Путин поздравлял россиян с Новым годом 31 декабря 1999 года — в качестве и.о. президента России. В тот день он сменил Бориса Ельцина на посту главы государства.

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Теги:
Новый Год, Россия, Владимир Путин


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