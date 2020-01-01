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Добро пожаловать в двадцатые: новогодние фейерверки осветили небо по всему миру

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Горожане по всему миру вышли на улицы, чтобы встретить Новый 2020 год и полюбоваться красочными праздничными фейерверками.

Первыми в новое десятилетие шагнули острова в Океании. Последними встретят новый год в государстве Самоа.

Одними из первых наступление двадцатых годов XX века встретили в Австралии. Власти решили не отменять фейерверк, несмотря на катастрофические лесные пожары. Шоу фейерверков в Сиднее, которое считается одним из самых потрясающих и зрелищных в мире, посмотрели больше миллиона зрителей.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Первая ночь в году: праздничные гулянья у главной елки Абхазии
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Затем эстафету передали в Азии. Яркие салюты озарили небо Гонконга, пиротехническое шоу сопровождалось лазерной анимацией.

В Объединенных Арабских Эмиратах Новый год встретили с традиционным размахом: шоу фонтанов, световые эффекты и кульминация праздника. Все взоры были устремлены на самую высокую в мире башню Бурдж-Халифа. Высотное здание долго переливалось всеми цветами, порой как будто растворяясь в воздухе.

С не меньшим размахом встретили Новый год и в Европе. В Берлине сотни тысяч человек собрались возле Бранденбургских ворот. Гвоздем программы стал фейерверк: за десять минут произвели десять тысяч залпов.

Тем временем жители французской столицы стали свидетелями светового шоу на Триумфальной арке, а затем тысячи человек наблюдали за салютом.

Лондон встретил новый год под бой курантов Биг-Бена и салют на берегу Темзы из 12 тысяч залпов.

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Первая ночь в году: праздничные гулянья у главной елки Абхазии
Добро пожаловать в двадцатые: новогодние фейерверки осветили небо по всему миру
Праздник к нам приходит: новогодние мероприятия в Абхазии


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