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Сам обманываться рад: как родители осчастливили детей простыми фруктами

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200102/1029138320/Sam-obmanyvatsya-rad-kak-roditeli-oschastlivili-detey-prostymi-fruktami.html

Пользователи Сети запустили рождественский флешмоб - родители кладут под елку упакованные фрукты. Смотрите в видео, как дети реагируют, когда распоковывают "подарки".

Несмотря на простоту подарка, малыши радуются обычным бананам и авокадо ничуть не меньше, чем дорогим игрушкам. 

Взрослые снимают на камеру, как дети пытаются справиться с оберткой, подбадривают их. Как только из упаковочной бумаги появляется "подарок", все начинают громко радоваться, поздравлять ребенка, и он поддается общему воодушевлению, даже не замечая, что это вовсе не загаданная у Санты заветная игрушка.

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