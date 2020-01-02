Сам обманываться рад: как родители осчастливили детей простыми фруктами

Пользователи Сети запустили рождественский флешмоб - родители кладут под елку упакованные фрукты. Смотрите в видео, как дети реагируют, когда распоковывают "подарки".

Несмотря на простоту подарка, малыши радуются обычным бананам и авокадо ничуть не меньше, чем дорогим игрушкам.

Взрослые снимают на камеру, как дети пытаются справиться с оберткой, подбадривают их. Как только из упаковочной бумаги появляется "подарок", все начинают громко радоваться, поздравлять ребенка, и он поддается общему воодушевлению, даже не замечая, что это вовсе не загаданная у Санты заветная игрушка.

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