Ювелирная работа: как происходит дозаправка истребителей в воздухе

В ходе планового полета летчики отработали процедуру сближения с топливозаправщиком Ил-78, совершили подход и контакт с конусом-датчиком.

Истребители Су-30СМ и фронтовые бомбардировщики Су-24М550 провели дозаправку в воздухе на скорости 500 километров в час. Видео одного из самых сложных элементов, которым обучают военных пилотов, опубликовал телеканал "Звезда".

Боевые самолеты и танкер Ил-78 поднимаются в воздух, их встреча для дозаправки происходит на высоте от 2000 до 8000 метров. При этом все время, что идет дозаправка, воздушные суда должны контактировать, то есть находится на одинаковом расстоянии друг от друга и на одной высоте. Дистанция между ними - около 20 метров.

Как сообщает издание, этот элемент требует от экипажа не только профессиональной выучки, но и психологической устойчивости, пилот должен быть уверен в том, что элемент выполнить получится.

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