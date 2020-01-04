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Ювелирная работа: как происходит дозаправка истребителей в воздухе

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© Видео ТРК Звезда
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200104/1029146790/Yuvelirnaya-rabota-kak-proiskhodit-dozapravka-istrebiteley-v-vozdukhe.html

В ходе планового полета летчики отработали процедуру сближения с топливозаправщиком Ил-78, совершили подход и контакт с конусом-датчиком.

Истребители Су-30СМ и фронтовые бомбардировщики Су-24М550 провели дозаправку в воздухе на скорости 500 километров в час. Видео одного из самых сложных элементов, которым обучают военных пилотов, опубликовал телеканал "Звезда".

Ночная дозаправка истребителей-перехватчиков МИГ-31 в небе над Камчаткой
© Sputnik
Истребители-перехватчики МИГ-31 дозаправляются в ночном небе над Камчаткой

Боевые самолеты и танкер Ил-78 поднимаются в воздух, их встреча для дозаправки происходит на высоте от 2000 до 8000 метров. При этом все время, что идет дозаправка, воздушные суда должны контактировать, то есть находится на одинаковом расстоянии друг от друга и на одной высоте. Дистанция между ними - около 20 метров.

Как сообщает издание, этот элемент требует от экипажа не только профессиональной выучки, но и психологической устойчивости, пилот должен быть уверен в том, что элемент выполнить получится.

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Теги:
Воздушно-космические силы России


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