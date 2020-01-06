Искусством по войне: как осколки ракет превращаются в украшения

Супруги Йедидья и Ширан Харуш живут в зоне военного конфликта на юге Израиля, недалеко от границы с Газой. Они делают из осколков снарядов ювелирные украшения.

В их дом попала ракета, запущенная движением ХАМАС из Газы. Из осколков снаряда они решили сделать украшения, так и началось их небольшое дело. Уже около пяти лет они собирают последствия обстрелов вокруг своей деревни.

Перед тем как стать ожерельем, металл тщательно проверяется полицией на предмет безопасности. Остатки снарядов семейная пара собирает по окрестностям и превращает их в серьги, кулоны, ожерелья и браслеты.

Они считают, что создавая из оружия, которое уносит жизни невинных людей, украшения, они несут свет в мир, распространяя любовь и оптимизм, с которым они смотрят на жизнь.

Сектор Газа - территория на берегу Средиземного моря, которая де-юре является одной из двух частей частично признанного арабского государства Палестина. На востоке и севере сектор граничит с Израилем, на юго-западе по суше граничит с Египтом. Длина сектора Газа составляет примерно 40 километров, ширина - от шести до 12 километров. Общая площадь - около 360 квадратных километров. Столица - город Газа.

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