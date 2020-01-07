Путин и Медведев посетили Рождественские богослужения

Для участия в праздничной службе президент России Владимир Путин прибыл в Спасо-Преображенский собор Санкт-Петербурга.
Ночную Божественную литургию провел настоятель собора Николай Брындин.
Также в Спасо-Преображенском соборе встретили Рождество полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев вместе со своей супругой в рождественскую ночь традиционно посетили кафедральный соборный храм Христа Спасителя, где Божественную литургию совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
В храме в Москве собралось несколько тысяч человек.
Во время службы Дмитрий и Светлана Медведевы находились в окружении воспитанников воскресных школ.
Православные верующие 7 января отмечаются Рождество Господа и Спаса нашего Иисуса Христа. В ночь с 6 на 7 января в православных храмах совершаются рождественские богослужения.
Рождество Христово является одним из важнейших христианских праздников. В православии праздник входит в число двунадесятых праздников и предваряется Рождественским постом.
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