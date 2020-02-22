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Две глыбы - "Таймыр" и "Вайгач": стыковка российских атомных ледоколов

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200222/1029506350.html

Два российских атомных ледокола, каждый длиной около 152 метров, встретились во льдах у берегов полуострова Ямал для стыковки.

На кадрах атомные ледоколы "Таймыр" и "Вайгач" проводят стыковку на восточном берегу полуострова Ямал.

"Таймыр" - атомный ледокол, предназначенный для проводки судов в устья сибирских рек. Его длина 151,8 метра, ширина - 29,2 метра. "Вайгач" - мелкосидящий атомный ледокол проекта "Таймыр". Его длина и ширина аналогичны параметрам ледокола "Таймыр". Оба ледокола могут работать при температуре до -50 градусов.

Судна провели стыковку для передачи снаряжения.

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