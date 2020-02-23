Как игрушечные: маленькие котята, которые разобьют вам сердце

Видео начинается с кадров, на которых мама-кошка "купает" своего детеныша, он сопротивляется, пытается маленькими лапками оттолкнуть назойливую родительницу и с надеждой смотрит в камеру, может хозяин спасет.
Уже на следующих кадрах маленьких котят кормят с руки, одно такое чудо пытается поймать лакомство, стоя на задних лапках. После "умываний" и обеда, можно и развалиться, отдохнуть и даже режиссеру в камеру подмигнуть.
А один пользователь, будто понимает, как сложно поверить, что его питомец настоящий, берет его на руки, умещает на одной ладони и крутит перед камерой, чтобы зритель убедился наверняка - такие маленькие и милые котята, действительно, существуют.
Это видео растопит сердце даже самых черствых собачников, ну, а если вы любите кошек, то запаситесь платочком, от умиления можно и прослезиться.
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