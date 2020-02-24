Место дамы изменить нельзя: жители Абхазии о правах женщин

21 февраля в Ткуарчале группа горожан собралась у администрации и потребовала отставки главы района Аиды Чачхалия. Одна из претензий активистов заключалась в том, что главой района не должна быть женщина. Sputnik узнал мнение жителей Абхазии, где место женщины.

В Абхазии все еще работают устоявшиеся гендерные стереотипы: мужчина – добытчик, а женщина – хранитель очага. И опрос Sputnik – очередное тому подтверждение.

Большинство участников опроса считают, что прямая обязанность женщины – охранять очаг, воспитывать детей и создавать уют для мужчины. Интересно, что так, в первую очередь, считает именно женская часть общества. Мужчины же менее радикальны. И устоявшиеся гендерные стереотипы для них не так важны.

"Место женщины там, где, в принципе, она захочет. Женщина, конечно, как и мужчина, имеет все права", – ответил молодой участник опроса.

Многие отмечают, что женщина может занимать руководящие должности, однако с оговоркой. Она должна это делать грамотно, не в ущерб семье, которая для нее должна быть на первом месте.

Среди участников опроса нашлись и такие мужчины, которые считают, что женщина на руководящих постах более эффективна, чем мужчина.

"Я считаю, что женщина – вполне равноправный член человеческого общества. Женщина на руководящих должностях - эффективно. Много подтверждающих это примеров. Подтверждающих обратное – меньше", – подчеркнул участник опроса.

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