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Пресс-конференция министра здравоохранения Абхазии: трансляция завершена
Министр здравоохранения и социального обеспечения Абхазии Тамаз Цахнакия провел пресс-конференцию на тему "Борьба с распространением коронавирусной инфекции в Республике Абхазия. Состояние и перспективы" в среду 22 апреля.
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=62147488&type=mp4
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PT1S
2020-04-22T12:59Z
Министр здравоохранения и социального обеспечения Абхазии Тамаз Цахнакия провел пресс-конференцию на тему "Борьба с распространением коронавирусной инфекции в Республике Абхазия. Состояние и перспективы" в среду 22 апреля.
С 20 апреля в Абхазии перестал действовать режим чрезвычайного положения. Власти не стали его продлевать, однако продлили ряд ограничительных мер до начала мая.
В настоящий момент в Гудаутской центральной районной больнице проходят лечение два пациента, у которых диагностирован коронавирус.
Во вторник 21 апреля из больницы был выписан первый пациент, выздоровевший от COVID-19.
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