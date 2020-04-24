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Служил в разведке, был серьезно ранен: сенатор Юрий Воробьев рассказал историю отца

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Темы:
75-летие Победы в Великой Отечественной войне (53)
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https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200424/1029969895/Sluzhil-v-razvedke-byl-serezno-ranen-senator-Yuriy-Vorobev-rasskazal-istoriyu-ottsa.html
Служил в разведке, был серьезно ранен: сенатор Юрий Воробьев рассказал историю отца
Герой России, заместитель председателя Совета Федерации Юрий Воробьев рассказал для проекта "Фронтовая перекличка" о своем отце - участнике Великой Отечественной войны.
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=97710237&type=mp4
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PT3M31S
2020-04-24T17:41Z

Герой России, заместитель председателя Совета Федерации Юрий Воробьев рассказал для проекта "Фронтовая перекличка" о своем отце - участнике Великой Отечественной войны.

Леонид Васильевич Воробьев ушел на фронт в 1943 году совсем юным, 18-летним. За полгода он был дважды ранен, во второй раз особенно тяжело. Оставшуюся часть войны он провел в госпиталях. 

Накануне великого Дня Победы редакции Sputnik в Беларуси, Абхазии, Кыргызстане, Армении, Молдове, Азербайджане, Казахстане, Южной Осетии публикуют семейные истории, которыми поделились потомки солдат и офицеров, воевавших на Белорусских, Прибалтийских, Кавказском, Южном и других фронтах.

"Фронтовая перекличка" стран ближнего зарубежья сделает семейные истории достоянием великой военной летописи, напомнит о высокой цене одной на всех Победы и подвиге народов, которые освободили мир от фашизма, подарив всем нам возможность жить.

"Фронтовая перекличка" - традиционный проект пресс-центров Sputnik.

Материалы получены при содействии пресс-службы Совета Федерации и телеканала "Вместе-РФ".

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Герой Российской Федерации, заместитель Председателя Совета Федерации РФ Юрий Воробьев рассказал о своем отце - Леониде Васильевиче Воробьеве,

Читать дальше: https://sputnik.by/pobeda/20200424/1044532527/Razvedchik-i-snayper-Geroy-Rossii-Yuriy-Vorobev-gorditsya-podvigom-ottsa.html

Темы:
75-летие Победы в Великой Отечественной войне (53)


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