Служил в разведке, был серьезно ранен: сенатор Юрий Воробьев рассказал историю отца

Леонид Васильевич Воробьев ушел на фронт в 1943 году совсем юным, 18-летним. За полгода он был дважды ранен, во второй раз особенно тяжело. Оставшуюся часть войны он провел в госпиталях.

Накануне великого Дня Победы редакции Sputnik в Беларуси, Абхазии, Кыргызстане, Армении, Молдове, Азербайджане, Казахстане, Южной Осетии публикуют семейные истории, которыми поделились потомки солдат и офицеров, воевавших на Белорусских, Прибалтийских, Кавказском, Южном и других фронтах.

"Фронтовая перекличка" стран ближнего зарубежья сделает семейные истории достоянием великой военной летописи, напомнит о высокой цене одной на всех Победы и подвиге народов, которые освободили мир от фашизма, подарив всем нам возможность жить.

"Фронтовая перекличка" - традиционный проект пресс-центров Sputnik.

Материалы получены при содействии пресс-службы Совета Федерации и телеканала "Вместе-РФ".

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