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Спасет только чудо: США на пороге новой Великой депрессии

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Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (572)
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© Видео Ruptly / РИА НОВОСТИ
Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200427/1029993132/Spaset-tolko-chudo-SShA-na-poroge-novoy-Velikoy-depressii.html

США предсказали новую Великую депрессию из-за коронавируса. С середины марта работу в США потеряли 26,5 миллиона американцев, падают экономические показатели.

В попытках смягчить удар пандемии Конгресс одобрил очередной пакет мер поддержки экономики в размере 484 миллиарда долларов. Его уже подписал президент Дональд Трамп. Но аналитики опасаются, что быстрого восстановления американской экономики все равно не случится, а от глубокого кризиса страну сможет спасти только чудо.

Как заявил советник американского президента Кевин Хассетт, на данный момент экономика Соединенных Штатов переживает "крупнейшее потрясение".

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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (572)


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