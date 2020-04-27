Спасет только чудо: США на пороге новой Великой депрессии

В попытках смягчить удар пандемии Конгресс одобрил очередной пакет мер поддержки экономики в размере 484 миллиарда долларов. Его уже подписал президент Дональд Трамп. Но аналитики опасаются, что быстрого восстановления американской экономики все равно не случится, а от глубокого кризиса страну сможет спасти только чудо.

Как заявил советник американского президента Кевин Хассетт, на данный момент экономика Соединенных Штатов переживает "крупнейшее потрясение".

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