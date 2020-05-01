Дезинфекция Дрвенграда: Кустурица пригласил российских военных в свою этнодеревню

Она была построена режиссером для съемок фильма "Жизнь как чудо" и со временем стала одной из главных достопримечательностей Сербии.
Российские военные проводили дезинфекцию в соседнем городе Ужице, после чего Кустурица пригласил их в свою деревню. После проведения обработки и небольшой экскурсии режиссер поблагодарил россиян за помощь, которую они оказывают Сербии.
Читайте также:
-
Как российские военные проводят дезинфекцию в Абхазии
-
Отвлечь внимание от эпидемии: зачем Пентагон опубликовал видео с НЛО