Дезинфекция Дрвенграда: Кустурица пригласил российских военных в свою этнодеревню

Знаменитый югославский и сербский кинорежиссер Эмир Кустурица попросил российских военных специалистов провести дезинфекцию в своей легендарной деревне Дрвенград.

Она была построена режиссером для съемок фильма "Жизнь как чудо" и со временем стала одной из главных достопримечательностей Сербии.

Российские военные проводили дезинфекцию в соседнем городе Ужице, после чего Кустурица пригласил их в свою деревню. После проведения обработки и небольшой экскурсии режиссер поблагодарил россиян за помощь, которую они оказывают Сербии.

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