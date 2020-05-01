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Дезинфекция Дрвенграда: Кустурица пригласил российских военных в свою этнодеревню

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Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (583)
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200501/1030028181/Dezinfektsiya-Drvengrada-Kusturitsa-priglasil-rossiyskikh-voennykh-v-svoyu-etnoderevnyu.html

Знаменитый югославский и сербский кинорежиссер Эмир Кустурица попросил российских военных специалистов провести дезинфекцию в своей легендарной деревне Дрвенград.

Она была построена режиссером для съемок фильма "Жизнь как чудо" и со временем стала одной из главных достопримечательностей Сербии.

Российские военные проводили дезинфекцию в соседнем городе Ужице, после чего Кустурица пригласил их в свою деревню. После проведения обработки и небольшой экскурсии режиссер поблагодарил россиян за помощь, которую они оказывают Сербии.

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Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (583)


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