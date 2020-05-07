11:18 07 Мая 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.97
  • EUR80.06
Поиск
Видео

"Фронтовая перекличка": Бибилов рассказал, как дед "расстрелял" Гитлера в кинотеатре

Получить короткую ссылку
Темы:
75-летие Победы в Великой Отечественной войне (100)
6 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Видео Sputnik
Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200507/1030071172/Frontovaya-pereklichka-Bibilov-rasskazal-kak-ded-rasstrelyal-Gitlera-v-kinoteatre.html

"Фронтовая перекличка" - традиционный проект Sputnik Ближнее Зарубежье. В 2020 году мероприятие проводится в третий раз.

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов принял участие в проекте Sputnik "Фронтовая перекличка" и рассказал о своих дедушках-фронтовиках:

"Когда мне было лет восемь-девять, они приходили в форме, в орденах и медалях, надевали на меня китель и заставляли шагать - чуть ли не волоча его по земле… Я был горд, что на мне китель с боевыми орденами… и что я шагаю, как солдат".

Также президент Бибилов поделился еще одним интересным эпизодом, рассказав, как его дедушка "расстрелял" в кинотеатре Гитлера.

"Фронтовая перекличка" - традиционный проект Sputnik Ближнее Зарубежье. В 2020 году мероприятие проводится в третий раз. "Фронтовая перекличка" сделает семейные истории достоянием великой военной летописи, напомнит о высокой цене одной на всех Победы и подвиге народов, которые освободили мир от фашизма, подарив всем нам возможность жить.

Читайте также:

Темы:
75-летие Победы в Великой Отечественной войне (100)


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Граффити Победы: фасады домов расписали к 9 Мая
"Фронтовая перекличка": Бибилов рассказал, как дед "расстрелял" Гитлера в кинотеатре
Слияния и преобразования: новая структура Кабмина Абхазии


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться