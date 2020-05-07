"Фронтовая перекличка": Бибилов рассказал, как дед "расстрелял" Гитлера в кинотеатре

"Фронтовая перекличка" - традиционный проект Sputnik Ближнее Зарубежье. В 2020 году мероприятие проводится в третий раз.

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов принял участие в проекте Sputnik "Фронтовая перекличка" и рассказал о своих дедушках-фронтовиках:

"Когда мне было лет восемь-девять, они приходили в форме, в орденах и медалях, надевали на меня китель и заставляли шагать - чуть ли не волоча его по земле… Я был горд, что на мне китель с боевыми орденами… и что я шагаю, как солдат".

Также президент Бибилов поделился еще одним интересным эпизодом, рассказав, как его дедушка "расстрелял" в кинотеатре Гитлера.

"Фронтовая перекличка" - традиционный проект Sputnik Ближнее Зарубежье. В 2020 году мероприятие проводится в третий раз. "Фронтовая перекличка" сделает семейные истории достоянием великой военной летописи, напомнит о высокой цене одной на всех Победы и подвиге народов, которые освободили мир от фашизма, подарив всем нам возможность жить.

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