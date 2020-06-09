17:29 09 Июня 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD68.67
  • EUR77.35
Поиск
Видео

На скорости 600 километров в час: дозаправка Ту-160 в небе

Получить короткую ссылку
117 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Видео Минобороны России
Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200609/1030291449/Na-skorosti-600-kilometrov-v-chas-dozapravka-Tu-160-v-nebe.html

Дневная и ночная воздушная дозаправка стратегических ракетоносцев Ту-160: экипажи дальней авиации отработали одни из самых сложных элементов летной подготовки.

Дозаправка происходит на высоте пять тысяч метров и скорости порядка 600 километров в час. Расстояние между самолетами во время стыковки не превышает 30 метров. В темное время суток при выполнении упражнения применяется дополнительное освещение.

Полеты ночью проходили при сложных метеоусловиях – сильном боковом ветре. К ночной дозаправке Ту-160 привлекались только опытные экипажи.

Смотрите также:

 



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Протесты против произвола полиции в Марселе
Люди против расизма: акции протеста захлестнули планету
Опубликовано видео ДТП с участием актера Михаила Ефремова
Вакантное место: выборы в Парламент Абхазии


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться