На скорости 600 километров в час: дозаправка Ту-160 в небе

Дозаправка происходит на высоте пять тысяч метров и скорости порядка 600 километров в час. Расстояние между самолетами во время стыковки не превышает 30 метров. В темное время суток при выполнении упражнения применяется дополнительное освещение.

Полеты ночью проходили при сложных метеоусловиях – сильном боковом ветре. К ночной дозаправке Ту-160 привлекались только опытные экипажи.

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