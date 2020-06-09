На скорости 600 километров в час: дозаправка Ту-160 в небе

Дозаправка происходит на высоте пять тысяч метров и скорости порядка 600 километров в час. Расстояние между самолетами во время стыковки не превышает 30 метров. В темное время суток при выполнении упражнения применяется дополнительное освещение.
Полеты ночью проходили при сложных метеоусловиях – сильном боковом ветре. К ночной дозаправке Ту-160 привлекались только опытные экипажи.
Смотрите также:
- Над Черным морем и Балтикой: российские Су вылетели на перехват американских самолетов
- "Лебеди" над морем: ракетоносцы Ту-160 пролетели над Балтикой