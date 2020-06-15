Шагом марш: репетиция пешей части парада Победы в Москве

В состав колонны вошли офицеры, сержанты и солдаты, курсанты военно-учебных заведений, воспитанники Суворовских военных и Нахимовского военно-морского училищ и представители других силовых ведомств.
Парад Победы ежегодно проходит 9 мая на Красной площади в Москве. В этом году его перенесли на 24 июня из-за пандемии коронавируса.
Ранее стало известно, что на парад приглашен президент Абхазии Аслан Бжания.
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