Шагом марш: репетиция пешей части парада Победы в Москве

Репетиция пешей части парада Победы прошла в Москве в воскресенье. Колонна из 35 парадных расчетов промаршировала по центру столицы России.

В состав колонны вошли офицеры, сержанты и солдаты, курсанты военно-учебных заведений, воспитанники Суворовских военных и Нахимовского военно-морского училищ и представители других силовых ведомств.

Парад Победы ежегодно проходит 9 мая на Красной площади в Москве. В этом году его перенесли на 24 июня из-за пандемии коронавируса.

Ранее стало известно, что на парад приглашен президент Абхазии Аслан Бжания.

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