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Погибли в госпитале: в Латвии обнаружены останки советских солдат

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200617/1030347308/Pogibli-v-gospitale-v-Latvii-obnaruzheny-ostanki-sovetskikh-soldat-.html

Латвийский поисковый отряд "Легенда" обнаружил братскую могилу советских солдат времен Великой Отечественной войны в лесу недалеко от хутора Стопаны Ляудонской волости.

Найти захоронение помогли местным жители, которые рассказали историю о том, что 10 лет назад в местном лесу уже побывали "черные копатели", и в результате их раскопок на поверхности земли оказались десятки человеческих костей.

Прибывшие на место поисковики обнаружили останки 14 бойцов Красной армии.

Первичная экспертиза показала, что все они служили в одной дивизии и умерли от ран в полевом госпитале в период с 13 по 20 августа 1944 года. В поисковом отряде уже установили личности некоторых воинов и приступили к поискам родственников.

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