Двадцать раненых и тридцать задержанных: акции протеста врачей в Париже

Протестующие вышли на улицы с требованиями повышения зарплаты, прекращения политики закрытия медучреждений и сокращения коек в больницах.
Во вторник в Париже прошла многотысячная акция протеста медицинских работников, вылившаяся в беспорядки, спровоцированные представителями ультралевых движений. В результате более 30 человек были задержаны. Французские социальные сети облетела видеозапись из Парижа, на которой видно, как сотрудники полицейского спецназа грубо набрасываются на одетую в белый халат участницу протеста и силой удерживают ее, толкая и таская за волосы. Впоследствии женщина была помещена под стражу.
Задержание медсестры вызвало новые беспорядки.