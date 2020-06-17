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Двадцать раненых и тридцать задержанных: акции протеста врачей в Париже

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https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200617/1030349912/Dvadtsat-ranenykh-i-tridtsat-zaderzhannykh-aktsii-protesta-vrachey-v-Parizhe-.html

Акция протеста медицинских работников в Париже переросла в беспорядки. Столкновения устроили радикально настроенные молодые люди. Пострадали 19 полицейских. Ранения получили также двое операторов RT France.

Протестующие вышли на улицы с требованиями повышения зарплаты, прекращения политики закрытия медучреждений и сокращения коек в больницах.

Во вторник в Париже прошла многотысячная акция протеста медицинских работников, вылившаяся в беспорядки, спровоцированные представителями ультралевых движений. В результате более 30 человек были задержаны. Французские социальные сети облетела видеозапись из Парижа, на которой видно, как сотрудники полицейского спецназа грубо набрасываются на одетую в белый халат участницу протеста и силой удерживают ее, толкая и таская за волосы. Впоследствии женщина была помещена под стражу.

Задержание медсестры вызвало новые беспорядки.

 



 



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