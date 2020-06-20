На страже рубежей: российские истребители перехватили бомбардировщики США

Самолеты ВКС России сопровождали американские бомбардировщики на протяжении всего их маршрута вдоль российских границ.
В Министерстве обороны России отметили, что самолеты ВВС США во время полета не нарушали границы Российской Федерации.
Американские стратегические бомбардировщики Boeing B-52 Stratofortress стоят на вооружении ВВС США с 1955 года, этот тип самолетов способен нести на своем борту ядерное оружие.
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