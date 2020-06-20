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На страже рубежей: российские истребители перехватили бомбардировщики США

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https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200620/1030363739/Na-strazhe-rubezhey-rossiyskie-istrebiteli-perekhvatili-bombardirovschiki-SShA.html

Экипажи истребителей Су-30, Су-35 и МиГ-31 из состава дежурных сил противовоздушной обороны Восточного военного округа перехватили два бомбардировщика ВВС США B-52H над нейтральными водами Охотского моря.

Самолеты ВКС России сопровождали американские бомбардировщики на протяжении всего их маршрута вдоль российских границ.

В Министерстве обороны России отметили, что самолеты ВВС США во время полета не нарушали границы Российской Федерации.

Американские стратегические бомбардировщики Boeing B-52 Stratofortress стоят на вооружении ВВС США с 1955 года, этот тип самолетов способен нести на своем борту ядерное оружие.

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