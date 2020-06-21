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Самое большое знамя Победы развернули в небе над Коломной

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https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200621/1030368641/Samoe-bolshoe-znamya-Pobedy-razvernuli-v-nebe-nad-Kolomnoy.html

Над Коломной парашютисты развернули самое большое знамя Победы в истории. Его площадь - 375 квадратных метров.

В этом году в празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне внесла коррективы пандемия коронавируса. Парад Победы в Москве был отменен.

Президент России Владимир Путин назначил дату проведения Парада на 24 июня. 

"Мы сделаем это (проведем Парад -ред.) 24 июня - в день, когда в 1945 году состоялся легендарный исторический парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин", - сообщал Путин.

Министру обороны Сергею Шойгу поручено обеспечить самый строгий режим безопасности, свести к минимуму риски.

На Параде в Москве будут присутствоввать иностранные делегации, в том числе и делегация Абхазии,которую возглавит президент страны Аслан Бжания



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