Имитация эффективности: Латвия, Литва и Эстония совместно модернизируют флот

Страны Балтии хотят совместно модернизировать свои военные флоты. Республики собираются объединить усилия и подать единый крупный заказ на обновление ВМС, чтобы таким образом сэкономить на расходах.

И хотя на первый взгляд идея кажется рациональной, военные эксперты сомневаются в успехе и эффективности ее реализации.

Обновление планируется сделать в рамках проекта Naval Vision 2030.

Покупка корабля является дорогостоящим мероприятием, поэтому страны Балтии хотят объединить свои ресурсы. Командующий ВМС Эстонии Юри Саска отметил, что высшее военное руководство обсуждало этот план примерно год назад и в итоге его приняло.

"Теперь наша задача – к осени предоставить первичные цифры, чтобы понять, сколько на все это потребуется денег. Но здесь придется также учесть и тот факт, что за 10-15 лет эти расходы могут существенно измениться", – сказал он.

Основной тип военных кораблей стран Балтии – минные тральщики. Как отметил Саска, они оптимальны для балтийских государств. Однако при заказе новых кораблей военное руководство собирается учесть новые потребности.

По словам командующего ВМС Эстонии, балтийские страны стремятся осуществлять надводный контроль, чтобы поражать надводные цели, корабли и другие объекты.

В чем именно проблема и есть ли у стран Балтии вообще что модернизировать – рассказываем в нашем видео.