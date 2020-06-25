Пять тысяч убийств: в Германии судят бывшего охранника концлагеря

В Германии идет суд над 93-летним Бруно Д., бывшим охранником нацистского концлагеря, который обвиняется в соучастии в 5230 убийствах.

По версии следствия, подсудимый в возрасте 17-18 лет работал в концентрационном лагере Штуттгоф недалеко от Гданьска, в Польше.

За время войны с 1939 года через этот лагерь прошли не менее 110 тысяч человек, 65 тысяч из которых погибли.

Защита Бруно Д. считает, что обвинения необоснованны, так как он уже давал показания по этому делу в 1982 году, а многие нацистские преступники из руководства лагеря вовсе ушли от ответственности или получили непродолжительные тюремные сроки.

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