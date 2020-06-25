20:46 25 Июня 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD69.47
  • EUR78.06
Поиск
Видео

Пять тысяч убийств: в Германии судят бывшего охранника концлагеря

Получить короткую ссылку
83 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Видео Ruptly
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo-itemprop.png
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200625/1030409452/Pyat-tysyach-ubiystv-v-Germanii-sudyat-byvshego-okhrannikom-kontslagerya.html

В Германии идет суд над 93-летним Бруно Д., бывшим охранником нацистского концлагеря, который обвиняется в соучастии в 5230 убийствах.

По версии следствия, подсудимый в возрасте 17-18 лет работал в концентрационном лагере Штуттгоф недалеко от Гданьска, в Польше.

За время войны с 1939 года через этот лагерь прошли не менее 110 тысяч человек, 65 тысяч из которых погибли.

Защита Бруно Д. считает, что обвинения необоснованны, так как он уже давал показания по этому делу в 1982 году, а многие нацистские преступники из руководства лагеря вовсе ушли от ответственности или получили непродолжительные тюремные сроки.

Читайте также:



Еще видео

  • Последнее обновление: 09:29 25.06.2020
    09:29 25.06.2020

    Небо Победы: праздничный салют в Москве

    Продолжительность салюта составила 15 минут, за это время были произведены порядка 10 тысяч выстрелов. В завершение ночное небо столицы осветили цветами российского триколора.

    114
  • Последнее обновление: 19:37 24.06.2020
    19:37 24.06.2020

    Как прошел парад Победы в Москве

    В Москве прошел парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Почти 15 тысяч военных и более 200 единиц военной техники приняли участие в торжественном шествии.

    380
  • Последнее обновление: 17:14 24.06.2020
    17:14 24.06.2020

    В цветах триколора: воздушная часть Парада Победы в Москве

    В Москве завершился парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В этом году он прошел 24 июня – в день, когда ровно 75 лет назад, в 1945 году, состоялся легендарный исторический парад победителей.

    1579
  • Последнее обновление: 14:07 24.06.2020
    14:07 24.06.2020

    Как в кинохронике: исторические роты на Параде Победы

    Одиннадцать подразделений в форме времен Великой Отечественной войны приняли участие в Параде Победы в Москве.

    120

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Марш Победы: кадры Парада на Красной площади
Пять тысяч убийств: в Германии судят бывшего охранника концлагеря
Доход и имущество судей Абхазии и членов их семей
Доходы и имущество судей Абхазии и их семей


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться