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Экстрим на БМД: самые яркие моменты конкурса "Десантный взвод"

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200705/1030475433/Ekstrim-na-BMD-samye-yarkie-momenty-konkursa-Desantnyy-vzvod.html

Команда Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения одержала победу в войсковом этапе конкурса по полевой выучке среди десантных подразделений "Десантный взвод".

Задача была не из легких - преодолеть 5 километров препятствий и поразить мишени из пушки.

Десантники Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения удачно преодолели противотанковый ров, макет колейного моста, место остановки на подъеме, минно-взрывное заграждение, огненную полосу, брод и другие препятствия.

Самые яркие моменты конкурса - в нашем видео.

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