Экстрим на БМД: самые яркие моменты конкурса "Десантный взвод"

Задача была не из легких - преодолеть 5 километров препятствий и поразить мишени из пушки.
Десантники Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения удачно преодолели противотанковый ров, макет колейного моста, место остановки на подъеме, минно-взрывное заграждение, огненную полосу, брод и другие препятствия.
Самые яркие моменты конкурса - в нашем видео.
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