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Мишустин на заседании президиума совета по борьбе с COVID-19

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© Sputnik / Александр Астафьев
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200811/1030729306/Mishustin-provodit-zasedanie-prezidiuma-soveta-po-borbe-s-COVID-19-pryamaya-translyatsiya.html

Премьер-министр России председательствовал на заседании Президиума Координационного совета при правительстве по коронавирусу.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 19,6 миллиона человек, свыше 727 тысяч умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 887 536 случаев заражения, выздоровели 693 422 человека, умер 14 931.



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