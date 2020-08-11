Мишустин на заседании президиума совета по борьбе с COVID-19

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Премьер-министр России председательствовал на заседании Президиума Координационного совета при правительстве по коронавирусу.
С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 19,6 миллиона человек, свыше 727 тысяч умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 887 536 случаев заражения, выздоровели 693 422 человека, умер 14 931.