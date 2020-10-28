Экстремальный велоспорт: как абхазские велосипедисты строят фрирайд трассу

Семь членов абхазского велосообщества обустраивают трассу для велозаездов на горе Баграта в Сухуме.

19 октября абхазское велосообщество "Ridebike Apsny" приступило к строительству экстремальной велотрассы на горе Баграта. Семь велосипедистов прокладывают фрирайд трассу своими силами, закончить работы планируют к середине ноября. Всего в велосообществе около 50 человек, велосипедисты ведут свой Youtube канал, а также занимаются ремонтом велосипедов.

Смотрите о том, как велосипедисты обустраивают трассу, в видео Sputnik.

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