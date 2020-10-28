21:40 28 Октября 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD77.55
  • EUR91.26
Поиск
Видео

Экстремальный велоспорт: как абхазские велосипедисты строят фрирайд трассу

Получить короткую ссылку
50 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Видео Акоп Кущян, Адгур Авидзба
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e4/0a/1b/1031175327.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20201028/1031177186/Ekstremalnyy-velosport-abkhazskoe-velosoobschestvo-stroit-frirayd-trassu.html

Семь членов абхазского велосообщества обустраивают трассу для велозаездов на горе Баграта в Сухуме.

19 октября абхазское велосообщество "Ridebike Apsny" приступило к строительству экстремальной велотрассы на горе Баграта. Семь велосипедистов прокладывают фрирайд трассу своими силами, закончить работы планируют к середине ноября. Всего в велосообществе около 50 человек, велосипедисты ведут свой Youtube канал, а также занимаются ремонтом велосипедов.

Смотрите о том, как велосипедисты обустраивают трассу, в видео Sputnik.

Подробнее об этом читайте здесь:

Крути педали: история создания велосообщества в Абхазии>>


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Сухум против Нового Афона: финал чемпионата Абхазии по футболу
Экстремальный велоспорт: как абхазские велосипедисты строят фрирайд трассу
Лучшая маскировка: как выбрать респиратор


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться