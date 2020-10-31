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Теракт в Ницце. Как Франция проигрывает войну с терроризмом

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Францию потрясла серия нападений. Утром 29 октября в Ницце неизвестный напал с ножом на прихожан католического собора Нотр-Дам. Три человека погибли, еще несколько получили ранения.

Как сообщают СМИ, злоумышленник кричал "Аллах акбар". Сейчас он задержан. Президент Франции Эммануэль Макрон и мэр Ниццы Кристиан Эстрози назвали произошедшее террористической атакой. Спустя несколько часов еще две попытки нападения произошли в Авиньоне и Лионе. Трагедии в Ницце предшествовало резонансное убийство учителя Самюэля Пати в коммуне Конфлан-Сент-Онорин двумя неделям ранее. Мужчину обезглавили у школы, где он преподавал. Незадолго до этого он показал на уроках карикатуры журнала Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда.

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