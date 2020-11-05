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День военного разведчика России: как совершенствуют профессиональные навыки

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20201105/1031226733/Den-voennogo-razvedchika-kak-sovershenstvuyut-professionalnye-navyki.html

День военного разведчика — профессиональный праздник российских военных, который отмечается каждый год 5 ноября.

В этот день в 1918 году в составе Полевого штаба Красной Армии в Петрограде было создано Регистрационное управление для координации усилий всех разведывательных органов армии, которое впоследствии превратилось в знаменитое Главное разведывательное управление (ГРУ) Генерального штаба Вооруженных Сил РФ — центральный орган управления военной разведкой в России.

Опираясь на боевые традиции своих предшественников, постоянно совершенствуя профессиональные навыки и умения, военные разведчики сегодня успешно решают масштабные и ответственные задачи по своевременному выявлению угроз национальной безопасности, укреплению обороноспособности государства.


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