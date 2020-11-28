Путь к миру: как Россия помогает жителям Нагорного Карабаха

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Жители непризнанной Нагорно-Карабахской республики возвращаются к мирной жизни. В этом им помогают российские миротворцы и специалисты МЧС России.
Инженерные войска помогают расчищать дороги и восстанавливать транспортное движение, саперы продолжают заниматься разминированием бывшей зоны боевых действий и очисткой от взрывоопасных предметов. А спасатели доставляют в регион специальную технику, стройматериалы и гуманитарную помощь. Как еще Россия помогает жителям НКР - смотрите в нашем видео.