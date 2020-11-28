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Путь к миру: как Россия помогает жителям Нагорного Карабаха

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© Видео Ruptly / Минобороны России / МЧС России
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20201128/1031363679/Put-k-miru-kak-Rossiya-pomogaet-zhitelyam-Nagornogo-Karabakha.html

Жители непризнанной Нагорно-Карабахской республики возвращаются к мирной жизни. В этом им помогают российские миротворцы и специалисты МЧС России.

Инженерные войска помогают расчищать дороги и восстанавливать транспортное движение, саперы продолжают заниматься разминированием бывшей зоны боевых действий и очисткой от взрывоопасных предметов. А спасатели доставляют в регион специальную технику, стройматериалы и гуманитарную помощь. Как еще Россия помогает жителям НКР - смотрите в нашем видео.


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