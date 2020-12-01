США уходят из Афганистана

США и "Талибан" подписали историческое мирное соглашение в феврале 2020 года. По одному из условий американцы обязались вывести войска из страны в течение 14 месяцев после подписания договора.

США закрыли не менее 10 своих военных баз в Афганистане с момента подписания соглашения с движением "Талибан" (запрещено в России). Об этом сообщило издание The Washington Post со ссылкой на неназванных американских и афганских чиновников.

По данным газеты, закрытые базы находятся в нестабильных провинциях Афганистана.

США и "Талибан" подписали историческое мирное соглашение в феврале 2020 года. По одному из условий американцы обязались вывести войска из страны в течение 14 месяцев после подписания договора.

Ранее президент Дональд Трамп сообщил, что США значительно сократят число американских военных в Афганистане. По заявлениям официальных лиц, к середине января их число может сократиться с 5000 до 2500 человек.