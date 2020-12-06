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С-400 “Триумф” в действии: испытание зенитных расчетов

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20201206/1031411890/S-400-Triumf-v-deystvii-ispytanie-zenitnykh-raschetov.html

Министерство обороны России опубликовало кадры боевых испытаний зенитных расчетов С-400 "Триумф".

Первые после перевооружения боевые пуски провели на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.

Расчеты С-400 успешно поразили цель, ракету-мишень "Кабан", на высоте более 15 километров.

Испытания - заключительный этап перед приемом систем на вооружение.

После них С-400 будут передислоцированы и заступят на боевое дежурство в самарской зоне ответственности.


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